Новый проекционный пешеходный переход появился в самом центре Юрьев-Польского на улице Владимирской. Эту «зебру» точно будет видно независимо от погодных условий и состояния асфальта, ведь

Новый проекционный пешеходный переход появился в самом центре Юрьев-Польского на улице Владимирской. Эту «зебру» точно будет видно независимо от погодных условий и состояния асфальта, ведь она высвечивается сверху на дорогу. Переход располагается возле музея и гостиницы. Это уже вторая голографическая «зебра» в Юрьев-Польском. В прошлом году такая появилась на улице Школьной. Прокомментируйте новость у нас