Приревновал и изрезал ножом, да так, что клинок сломался. Жителя Юрьев-Польского признали виновным в покушении на убийство. Преступление произошло 18 июля. В тот день супругов пригласили в

Приревновал и изрезал ножом, да так, что клинок сломался. Жителя Юрьев-Польского признали виновным в покушении на убийство. Преступление произошло 18 июля. В тот день супругов пригласили в гости их знакомые, которые проживают на улице Школьной. Во время распития алкоголя осужденный решил посмотреть переписки жены в Вотсапе. Муж подозревал супругу в измене. Женщина потребовала вернуть ей