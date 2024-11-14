2,5 года за выстрел в живот из травматического пистолета. 50-летнего владимирца признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением

2,5 года за выстрел в живот из травматического пистолета. 50-летнего владимирца признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия, сообщили в прокуратуре. Осужденный развелся с женой еще в ноябре 2020 года. Расставание прошло спокойно, без конфликтов. Спустя два года фигурант узнал, что его бывшая жена начала встречаться с