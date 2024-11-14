Мошенники разработали новую схему, при которой страдает не только жертва, но ее близкие люди. Для этого аферисты совместили несколько известных сценариев, предупредили в Сбербанке. Все

Мошенники разработали новую схему, при которой страдает не только жертва, но ее близкие люди. Для этого аферисты совместили несколько известных сценариев, предупредили в Сбербанке. Все начинается с телефонного звонка. Неизвестный сообщает, что он брокер, и предлагает заработать на инвестициях. Для начала на счета мошенников доверчивые граждане переводят небольшую сумму. После этого аферисты «подогревают» интерес жертвы