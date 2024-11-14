Под угрозой оказались 75 точек продажи спиртного.

Во Владимире отклонили идею о закрытии так называемых наливаек.Ранее с инициативой выступили общестенники. Они предложили закрыть 75 точек продажи спиртного возле жилых домов (на расстоянии в 50 метров). Так как соответствующий законопроект еще находится на рассмотрении, идею отклонили.Напомним, что во Владимире запрещено продавать алкоголь с 22 часов до 9 утра в заведения, которые расположены в жилых домах. Исключение составляют кафе, бары и рестораны.Обсуждения по закрытию наливаек .