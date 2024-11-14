Актер и поэт Антон Шагин приедет в областную научную библиотеку Владимира 23 ноября, в субботу. Творческая встреча начнется в 16:00, рассказали в пресс-службе библиотеки. Вход свободный. Антон

Актер и поэт Антон Шагин приедет в областную научную библиотеку Владимира 23 ноября, в субботу. Творческая встреча начнется в 16:00, рассказали в пресс-службе библиотеки. Вход свободный. Антон Шагин расскажет о съемках в фильмах и сериалах, о своем творчестве, а также прочтет стихи из нового сборника «Шагомер». Из поста в соцсетях областной научной библиотеки Хотите узнать,