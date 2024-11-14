Владимиру Неганову был 71 год.

Во Владимире скончался ветеран Афганской войны Владимир Неганов. Мужчине был 71 год.Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Владимир участвовал в боевых действиях в Афганистане с 1986 по 1987 год. Он был начальником группы обслуживания вертолетов. Неганов являлся майором запаса и инвалидом войны третьей группы.На протяжении долгих лет трудился ведущим инженером-технологом авиационно-технической базы ГОУ «Владимирская база авиационной охраны лесов». В 1988 году Владимир стал одним из создателей движения «Боевое братство».С 2007 года занимался историко-патриотическими акциями.Церемония прощания состоится 15 ноября. Она пройдет в ритуальном зале по адресу улица Урицкого, 53а. Начало — в 9 утра.Редакция приносит соболезнования близким и родным.