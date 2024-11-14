6 ноября в полицию обратился 39-летний житель Гусь-Хрустального района с сообщением, что его «Газель», припаркованную во Владимире на Юрьевской улице, угнали. Авто пропало со стоянки

6 ноября в полицию обратился 39-летний житель Гусь-Хрустального района с сообщением, что его «Газель», припаркованную во Владимире на Юрьевской улице, угнали. Авто пропало со стоянки автосервиса, куда владелец пригнал машину на ремонт. О загадочной краже рассказали в пресс-службе УМВД области. Выяснилось, что гусевчанин долго не выходил на связь, поэтому владелец сервиса распорядился вывезти «Газель», которая