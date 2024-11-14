Новая выставка под названием «От промыслов к промдизайну. Дизайн Владимирской области XX-XXI веков» откроется в Палатах 15 ноября. Экспозиция посвящена развитию промышленности в нашей области,

Новая выставка под названием «От промыслов к промдизайну. Дизайн Владимирской области XX-XXI веков» откроется в Палатах 15 ноября. Экспозиция посвящена развитию промышленности в нашей области, а также художникам и дизайнерам. Это первое глубокое исследование дизайна и продукции 33-го региона – подчеркивают во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. На выставке будут представлены предметы стекольной, пищевой, текстильной промышленности, радио- и