Мероприятие реализуется при поддержке Комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды и Комитета Государственной Думы РФ по науке и высшему образованию.

ГБУ ВО «Экорегион» приглашает к участию в «Зеленом Зачете». 18 ноября 2024 года по всей стране стартует конкурс по оценки уровня экологической грамотности «ЗеленыйВсероссийского экологического тестирования «Зеленый Зачет» выступают Агентство стратегических инициатив, АНО «Диалог» и фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас». Мероприятие реализуется при поддержке Комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды и Комитета Государственной Думы РФ по науке и высшему образованию.Ключевыми целями конкурса «Зеленый Зачет» являются популяризация тематики экологии и развитие устойчивого интереса к окружающей среде среди школьников и студентов, а также содействие профессиональной ориентации школьников.К участию в зачете приглашаются школьники 8-11 классов, учащиеся учреждений среднего профессионального образования, а также студенты 1-2 курсов высших учебных заведений.Школьники 8-11 классов, которые набрали наибольшее количество баллов в первом этапе, получают возможность принять участие в олимпиадном очном этапе, где каждому участнику будет предложено решить задания от ведущих вузов и компаний страны, и получить дополнительные баллы к ЕГЭ за индивидуальные достижения в Конкурсе.«Зеленый Зачет» проводится в два этапа. Первый (дистанционный) эта пройдет с18 ноября по 15 декабря 2024 года, который будет представлять собой тестирование по различным направлениям естественных наук. Итоги тестирования подведут в марте 2025 года.Ознакомится с положением конкурса, подать заявку, узнать более подробную информацию и условия участия можно на официальной странице конкурса по ссылке : https://зеленыйзачет.рф/.