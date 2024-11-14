«В следующем году обязательно должен быть введен». Первый замгубернатора и министр финансов обозначил сроки ввода в эксплуатацию областного драмтеатра. Вячеслав Кузин принял участие в

«В следующем году обязательно должен быть введен». Первый замгубернатора и министр финансов обозначил сроки ввода в эксплуатацию областного драмтеатра. Вячеслав Кузин принял участие в заседании Заксобрания региона. Один из депутатов решил поинтересоваться относительно того, когда, наконец, драмтический театр откроет свои двери. Напомним, пожар в этом учреждении культуры случился несколько лет назад – 29 июня 2020-го.