Голубцы – блюдо, которое не только полезно, но и очень вкусное.

Голубцы – блюдо, которое не только полезно, но и очень вкусное.Голубцы — это классическое блюдо славянской кухни, представляющее собой капустные листья, фаршированные мясом и рисом. Вот пошаговый рецепт приготовления голубцов.ИнгредиентыКапуста белокочанная — 1 большой кочанФарш (свинина или смесь свинины и говядины) — 500 гРис — 100 гЛук — 2 шт.Морковь — 1 шт.Томатная паста — 2 ст. л.Сметана — 200 гРастительное масло — для жаркиСоль, перец — по вкусуЛавровый лист — 2-3 шт.Чеснок — 2-3 зубчикаЗелень (укроп, петрушка) — по вкусуПриготовлениеПодготовка капусты:Удалите верхние листья капусты и вырежьте кочерыжку.Опустите кочан в кипящую воду на 5-7 минут, чтобы листья стали мягкими и легко отделялись.Отделите листья и аккуратно удалите толстые части стебля.Приготовление риса:Промойте рис и отварите его до полуготовности (около 10 минут).Фарш:Обжарьте мелко нарезанный лук и тертую морковь до мягкости.Добавьте фарш и жарьте до готовности, периодически помешивая.Посолите и поперчите по вкусу.Смешайте готовый фарш с рисом.Формирование голубцов:На каждый капустный лист положите 1-2 столовых ложки фарша.Заверните края листа внутрь и сверните его рулетиком.Запекание:В глубокую кастрюлю или форму для запекания уложите голубцы швом вниз.Залейте смесью томатной пасты, разбавленной водой, и сметаны.Добавьте лавровый лист и чеснок.Накройте крышкой или фольгой и поставьте в предварительно разогретую до 180°C духовку.Выпекание:Запекайте голубцы 1,5-2 часа, пока капуста не станет мягкой.За 15 минут до окончания приготовления снимите крышку или фольгу, чтобы блюдо подрумянилось.Подача:Подавайте голубцы горячими, полив сметаной и посыпав свежей зеленью.Это блюдо прекрасно сочетается с различными гарнирами, такими как картофельное пюре или свежие овощи.Приятного аппетита!