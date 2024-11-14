Голубцы – блюдо, которое не только полезно, но и очень вкусное.
Голубцы – блюдо, которое не только полезно, но и очень вкусное.
Голубцы — это классическое блюдо славянской кухни, представляющее собой капустные листья, фаршированные мясом и рисом. Вот пошаговый рецепт приготовления голубцов.
Ингредиенты
Капуста белокочанная — 1 большой кочан
Фарш (свинина или смесь свинины и говядины) — 500 г
Рис — 100 г
Лук — 2 шт.
Морковь — 1 шт.
Томатная паста — 2 ст. л.
Сметана — 200 г
Растительное масло — для жарки
Соль, перец — по вкусу
Лавровый лист — 2-3 шт.
Чеснок — 2-3 зубчика
Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу
Приготовление
Подготовка капусты:
Удалите верхние листья капусты и вырежьте кочерыжку.
Опустите кочан в кипящую воду на 5-7 минут, чтобы листья стали мягкими и легко отделялись.
Отделите листья и аккуратно удалите толстые части стебля.
Приготовление риса:
Промойте рис и отварите его до полуготовности (около 10 минут).
Фарш:
Обжарьте мелко нарезанный лук и тертую морковь до мягкости.
Добавьте фарш и жарьте до готовности, периодически помешивая.
Посолите и поперчите по вкусу.
Смешайте готовый фарш с рисом.
Формирование голубцов:
На каждый капустный лист положите 1-2 столовых ложки фарша.
Заверните края листа внутрь и сверните его рулетиком.
Запекание:
В глубокую кастрюлю или форму для запекания уложите голубцы швом вниз.
Залейте смесью томатной пасты, разбавленной водой, и сметаны.
Добавьте лавровый лист и чеснок.
Накройте крышкой или фольгой и поставьте в предварительно разогретую до 180°C духовку.
Выпекание:
Запекайте голубцы 1,5-2 часа, пока капуста не станет мягкой.
За 15 минут до окончания приготовления снимите крышку или фольгу, чтобы блюдо подрумянилось.
Подача:
Подавайте голубцы горячими, полив сметаной и посыпав свежей зеленью.
Это блюдо прекрасно сочетается с различными гарнирами, такими как картофельное пюре или свежие овощи.
Приятного аппетита!