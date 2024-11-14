Он приревновал женщину к новому ухажеру.

Житель Владимира выстрелил в любовника бывшей жены из травматического пистолета. Он приревновал женщину к новому ухажеру.Приговор вынес Октябрьский районный суд. 50-летний мужчина проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того, он должен выплатить компенсацию в размере 800 тысяч рублей.Супруги развелись в ноябре 2020 года. Пара рассталась без серьезных ссор. У владимирца даже остались ключи от квартиры бывшей супруги. В декабре 2022 года женщина начала встречаться с другим мужчиной. Этот факт сильно раздражал экс-супруга.В очередной раз фигурант уголовного дела пришел к бывшей жене, но не смог открыть дверь своим ключом. Мужчина стал ломиться в квартиру. В итоге между бывшим возлюбленным и нынешним разгорелся конфликт.«Осужденный вину в совершении вменяемого ему преступления признал частично, пояснил, что выстрел произвел случайно, в моменте драки с потерпевшим», — уточнили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области.Напомним, что в Гусь-Хрустальном .