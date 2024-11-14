Жители города Коврова Владимирской области, имеющие право льготного проезда, теперь могут оплачивать проезд картой «Мир». Это стало возможно благодаря внедрению билетной системы ..

Жители города Коврова Владимирской области, имеющие право льготного проезда, теперь могут оплачивать проезд картой «Мир». Это стало возможно благодаря внедрению билетной системы «СберТройка» в 70 городских автобусах и троллейбусах.Город решил отказаться от бумажных проездных билетов для льготников в пользу пластиковых карт. Проездной на пластиковой карте легче пополнять, можно восстановить в случае утери при этом сохранив денежные средства, оплаченные за проездной билет.Ковровчане, имеющие право льготного проезда, могут привязать льготный проездной к банковской карте «Мир» любого банка в Управлении Троллейбусного транспорта города Коврова.Сергей Сидорин, глава города Коврова:«Для Коврова внедрение новой системы важный социально значимый проект. Он, безусловно, способствует цифровизации, упрощает пассажирам процесс оплаты проезда, делает его более удобным – теперь им не нужно каждый раз приобретать бумажные проездные».Игорь Чермошанский, управляющий Владимирским отделением Сбербанка:«Сбер заинтересован в развитии и цифровизации городского и пригородного транспорта во всем регионе, а также в предоставлении новой удобной бесконтактной услуги для пассажиров. Сейчас мы тестируем систему в Коврове, но уже видим хороший результат и положительные отзывы от жителей города. Ведь теперь им не нужно носить с собой несколько карт, так как на одну карту привязываются все льготы для получения субсидий, пособий, пенсий, проезда и прочих цифровых сервисов».Владимир Капп, директор компании-оператора автоматизированной системы оплаты проезда «Владикард» во Владимирской области:«Увеличение числа пассажиров, предпочитающих безналичные способы оплаты проезда, неразрывно связано с развитием нашего социального проекта – автоматизированной системы оплаты проезда, который работает с 2019 г. на территории всей Владимирской области. За это время многие жители Коврова отдали предпочтение безналичной оплате проезда в общественном транспорте. Понимая социальную значимость социальных проездных билетов, мы совместно с компанией СберТройка реализовали возможность записи проездных билетов на банковскую карту национальной платежной системы «МИР»».По вопросам оформления льготного социального проездного билета, а также по вопросам, связанным с работай системы оплаты проезда можно обратиться к Оператору АСОП Владикард по бесплатному номеру 8 800 700 4494.