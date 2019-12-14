Волонтер и участница АТО Маруся Зверобой вызвала президента Украины на личную встречу. По мнению активистки, он должен услышать голос воинственного меньшинства.
Волонтер и участница АТО Маруся Зверобой вызвала президента Украины на личную встречу. По мнению активистки, он должен услышать голос "воинственного меньшинства".
В своем телеграм-канале Зверобой призвала Зеленского выслушать тех, кто боится "капитуляции" перед агрессором. Женщина отметила, что глава государства должен обсудить с ней "вопрос национальной безопасности", прежде, чем его окружение "утопит всех в крови".
При этом волонтер обратилась к украинскому лидеру на "ты", выразив надежду, что он будет не против встречи. Она пообещала пожать президенту руку, если тот согласится, пишет .
"Просто объясню по пунктам, чего хотят те, кто постоянно гудят у тебя под офисом!", – написала женщина.
Зверобой предупредила главу государства, что встречу оттягивать не стоит, поскольку потом ситуация может "далеко зайти". О каких именно последствиях говорила участница АТО – неизвестно.