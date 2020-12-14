Политический обозреватель Петр Кузнецов прокомментировал ситуацию в Белоруссии. По его мнению, протестующие одержали победу над режимом Александра Лукашенко.

Политический обозреватель Петр Кузнецов прокомментировал ситуацию в Белоруссии. По его мнению, протестующие одержали победу над режимом Александра Лукашенко.Эксперт обратил внимание на рост уровня агрессии в социальных сетях. Пользователи смеются над мирными демонстрантами и призывают их устроить насильственный переворот. При этом сами они предпочитают отсиживаться дома. "Это реально смешно", – выразил мнение Петр Кузнецов.Эти люди не понимают, что мирный протест уже победил. Аналитик отметил, что демонстранты заставили режим скатиться до самого дна – силовики подняли оружие на женщин и пожилых людей. А на днях .Если бы протест не был мирным, то тогда провластные СМИ могли бы оправдать жесткие действия милиционеров, и многие белорусы согласились бы с этим. Тогда надежда Александра Лукашенко на то, что жизнь станет прежней, была бы более реальной.Сегодня власть поставлена в тупик. По словам Кузнецова, у действующего лидера нет шансов на победу на выборах или референдуме по поправкам в Конституцию. Любые политические действия режима теперь будут вызывать только взрывы в обществе.Главный вопрос – когда режиму придет конец. "На этот вопрос могут быть десятки ответов, не может быть только двух: "Никогда" и "Не скоро", – написал обозреватель в своем телеграм-канале.