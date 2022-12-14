Настасья Самбурская дважды не смогла построить любовь.

Настасья Самбурская дважды не смогла построить любовь.Российская актриса театра и кино, телеведущая и модель Настасья Самбурская, получившая известность благодаря одной из главных ролей в популярном сериале "Универ. Новая общага", в серьезных отношениях состояла дважды.В 2016 году построить любовь с белорусским певцом Александром Ивановым (IVAN) не получилось. Брак актером Кириллом Дыцевичем продлился всего два месяца. Расписалась пара в ноябре 2017, а развелась в январе 2018 года.Не исключено, что на жизнь одинокой звезды сериалов повлияли детские травмы. Серьезные проблемы могли отразиться на отношениях во взрослом возрасте. Так, по данным , отец актрисы был зэком.Настасья Самбурская была разлучена с отцом, согласно приговору суда, в пятилетнем возрасте. Семья жила бедно, а уже в школьные годы девочка подвергалась буллингу со стороны одноклассников. Решать многие проблемы приходилось самостоятельно."Отец — первый мужчина, с которым вообще девушка сталкивается, общается, получает какую-то информацию о том, как устроен мужчина", – подчеркнула психолог Марина Гладышева. По словам эксперта, от роли родителя могут зависеть дальнейшие отношения женщины.Например, она может выбрать себе абьюзера. Кто-то останавливается на слабом партнере, а кто-то, наоборот, предпочитает агрессивных мужчин. Так или иначе, отношения могут сложиться токсичными. Собственно, сама Настасья Самбурская никак иначе и не характеризует их.