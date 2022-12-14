Специалисты компании Immigrant House, которая занимается решением вопросов иммиграции, предложили несколько программ для тех россиян и граждан СНГ, кто планирует получать гражданство Евросоюза.

Специалисты компании , которая занимается решением вопросов иммиграции, предложили несколько программ для тех россиян и граждан СНГ, кто планирует получать гражданство Евросоюза.Как отметили миграционные эксперты, в данный момент для россиян доступны несколько вариантов получения гражданства ЕС, в том числе по натурализации и репатриации.Первый вариант подразумевает длительное проживание в одной из стран Евросоюза на легальном основании (ВНЖ). Речь идет о сроках в 5-10 лет. Сроки подачи заявления на гражданство могут быть уменьшены до 2 лет для инвесторов. Суммы минимальных инвестиций составляют при этом более 500 000 евро.Репатриация – подходящий вариант получения гражданства ЕС в относительно сжатые сроки и без необходимости иметь большие суммы на банковском счету. Этап подачи заявления на ВНЖ, как и необходимость жить на территории страны определенное время, пропускается.К тому же, к репатриантам выдвигаются более лояльные требования. Им, например, не нужно в совершенстве знать язык страны или отказываться от российского гражданства.В данный момент программы репатриации работают в нескольких странах Европы. Подать заявку на участие в программе могут все, кто соответствует международным правилам репатриации. Узнать о них вы можете у специалистов миграционной компании. Обычно основанием для репатриации становится территориальное происхождение, этническая принадлежность и так далее.Как отметили в Immigrant House, в рамках программы для репатриантов реально за срок от 12 месяцев. Для Венгрии срок получения паспорта для репатриантов еще меньше – от 6 месяцев, но нужно знать язык. Траты на проведение процедуры при поддержке специалистом миграционной компании оставляют от 2500 евро.Результатом успешной репатриации становится получение паспорта гражданина ЕС, которые открывает новые возможности перед его обладателем – не только свободно путешествовать в более чем 160 стран, но проживать на территории любой страны Евросоюза, официально работать и получать все права, которые имеют другие граждане ЕС.Узнать больше о программах репатриации в Румынии, Болгарии, Польше и других странах Евросоюза, получить информацию о необходимых документах, сроках, затратах и требованиях к кандидатам вы можете у специалистов компании Immigrant House.