Во Владимирской области на трассе М-7 образовалась многокилометровая пробка. Причина затора,...

Во Владимирской области на трассе М-7 образовалась многокилометровая пробка.Причина затора, который начал расти с раннего утра - непогода и столкновения автомобилей.Фото ДТП в районе деревни Киржач разместили очевидцы в ВК Подслушано Автомобилистов | Владимир.На этот час пробка на полосах движения в сторону Москвы начинается еще до города Покров и, заблокировав движение в нем, почти достигает деревни Киржач у границы Московской области.Сервис Яндекс.Пробки показывает, что случившиеся на этом участке М-7 еще утром две аварии по-прежнему тормозят поток.Кроме того, дополнительные проблемы водителям сразу в двух местах создают ремонтные дорожные работы.Фото ВК Подслушано Автомобилистов | Владимир и Яндекс Карты