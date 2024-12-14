В новогодние каникуы пройдут спортивные турниры.

В новогодние каникулы во Владимирской области будут работать 80 катков и 30 лыжных трасс. Об этом сообщает правительство региона.Во Владимире, три главные площадки будут в парке Пушкина, на стадионе «Лыбедь», а также в Центральном парке: здесь каток открылся 14 декабря. Также в разных местах города зальют ещё 24 площадки.В зимние каникулы в регионе пройдут различные спортивные соревнования. Со 2 января — турнир по футзалу «Рождественские звезды 2025», 5 января — 24-й турнир «Золотая шайба» памяти Александра Рагулина, а 12 января можно будет увидеть традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек.