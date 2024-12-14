Анджелина Джоли приняла участие в проекте Актеры об актерах. Голливудская звезда поделилась своими глубокими переживаниями, которые она испытывала после утраты матери.

Анджелина Джоли приняла участие в проекте "Актеры об актерах". Голливудская звезда поделилась своими глубокими переживаниями, которые она испытывала после утраты матери.Мать знаменитости ушла из жизни в возрасте 56 лет после долгой борьбы с раком яичников и молочной железы. Это стало для Джоли не просто личной утратой, а событием, которое заставило ее переосмыслить свои страхи и внутренние барьеры."В моей жизни был человек, который сказал мне, что я не умею петь. Я тогда исполняла простую песню, но его насмешка сильно меня задела", — вспомнила актриса.Этот опыт, по ее словам, оставил глубокий след в ее душе и стал одной из причин, по которой она долго не могла раскрыть свой голос. Также Джоли рассказала о том, как потеря матери и последующее открытие генетической предрасположенности к раку стали катализаторами ее внутренней борьбы. Бывшая супруга Брэда Питта приняла решение пройти через определенные процедуры, чтобы снизить риск развития болезни.Актриса также затронула тему образа сильной женщины, который часто ей приписывают в прессе."Некоторые люди видят в этом силу, но на самом деле это проявление женской грации. Это не значит, что ты не страдаешь. Важно понимать, что каждая женщина нуждается в искренней заботе и любви", — подчеркнула она.Джоли затронула и роль детей в ее психологическом восстановлении. Наследники стали главной мотивацией не впасть в депрессию в одиночестве. Она воспитывает троих родных детей от Брэда Питта и троих приемных малышей. Для актрисы они стали источником радости и поддержки в непростые времена.