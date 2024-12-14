Александр Сергеевич Пушкин – имя, которое знает каждый житель нашей страны. Его творчество стало основой для формирования русского литературного языка, а произведения до сих пор остаются актуальными и любимыми миллионами людей. Лирика, проза, драмы – каждая строка Пушкина наполнена глубоким смыслом и эмоциями. Пройдите этот тест и узнайте, насколько хорошо вы знакомы с творчеством Александра Сергеевича.

Александр Сергеевич Пушкин – имя, которое знает каждый житель нашей страны. Его творчество стало основой для формирования русского литературного языка, а произведения до сих пор остаются актуальными и любимыми миллионами людей.Лирика, проза, драмы – каждая строка Пушкина наполнена глубоким смыслом и эмоциями. Пройдите этот тест и узнайте, насколько хорошо вы знакомы с творчеством Александра Сергеевича.ВОПРОСЫ1. "Спой мне песню, как ........ Тихо за морем жила; Спой мне песню, как девица За водой поутру шла"А. синицаБ. жар-птицаВ. орлица2. "Уж небо осенью дышало…"А. И золотом вовсю блисталоБ. Короче становился деньВ. Уж реже солнышко блистало3. "Приветствую тебя, пустынный уголок…"А. Приют спокойствия, любви и вдохновеньяБ. Приют спокойствия, трудов и вдохновеньяВ. Приют спокойствия, трудов, успокоения4. "Мне грустно и легко; печаль моя светла…"А. Печаль моя полна тобоюБ. Она полна твоими лишь мечтамиВ. Она всегда полна тобою5. "Простишь ли мне ревнивые мечты, Моей любви безумное волненье?"А. Ты мне верна: зачем же любишь ты Всегда пугать мое воображенье?Б. Коль не верна: зачем же любишь ты Всегда пугать мое воображенье?В. Окружена поклонниками ты, зачем играешь на моем воображенье?6. "По дороге зимней, скучной Тройка борзая бежит, Колокольчик однозвучный ......... гремит"А. оглушительноБ. мелодично такВ. утомительно7. "Зима!.. Крестьянин, торжествуя, На дровнях обновляет путь"А. Лошадка, ноги поджимаяБ. В теплом тулупе и ушанкеВ. Его лошадка, снег почуяОТВЕТЫ1. А. синица2. В. Уж реже солнышко блистало3. Б. Приют спокойствия, трудов и вдохновенья4. А. Печаль моя полна тобою5. А. Ты мне верна: зачем же любишь ты Всегда пугать мое воображенье?6. В. утомительно7. В. Его лошадка, снег почуя