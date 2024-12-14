Фаршированные цукини с курицей, помидорами и оливками под сырной корочкой – это вкусное и питательное блюдо, которое порадует любителей овощей и мяса.

Фаршированные цукини с курицей, помидорами и оливками под сырной корочкой – это вкусное и питательное блюдо, которое порадует любителей овощей и мяса.Ингредиенты:Для начинки:Цукини среднего размера – 4 шт.Куриное филе – 300 гПомидоры черри – 150 гОливки без косточек – 100 гЛук репчатый – 1 шт.Чеснок – 2 зубчикаСоль, перец – по вкусуПаприка сладкая – 1 ч.л.Растительное масло для жаркиДля сырной корочки:Сыр твердый (например, пармезан или гауда) – 100 гПанировочные сухари – 50 гПетрушка свежая – несколько веточекПриготовление:Шаг 1: Подготовка цукиниВымойте цукини и разрежьте их вдоль пополам.Ложкой аккуратно удалите мякоть, оставляя стенки толщиной около 0,5 см. Мякоть сохраните для дальнейшего использования.Посолите половинки цукини изнутри и оставьте на 10 минут, чтобы они пустили сок. Затем промокните бумажным полотенцем.Шаг 2: Приготовление начинкиНарежьте куриное филе небольшими кубиками.Мелко порубите лук и чеснок.Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук до прозрачности.Добавьте к луку куриное филе и обжаривайте до золотистой корочки.Порежьте помидоры черри на четвертинки, а оливки кольцами.Когда курица будет готова, добавьте в сковороду нарезанные помидоры, оливки, мякоть цукини, соль, перец и паприку. Перемешайте и тушите на среднем огне 5-7 минут.Шаг 3: Заполнение цукиниНаполните подготовленные половинки цукини начинкой.Шаг 4: Сырная корочкаНатрите сыр на мелкой терке.Смешайте сыр с панировочными сухарями и мелко нарезанной петрушкой.Равномерно посыпьте каждую половинку цукини смесью сыра и сухарей.Шаг 5: ВыпеканиеРазогрейте духовку до 180°C.Выложите фаршированные цукини на противень, застеленный пергаментной бумагой.Поставьте противень в разогретую духовку и выпекайте 20-25 минут, пока сыр не расплавится и не станет золотистым.Шаг 6: ПодачаДостаньте готовые цукини из духовки и дайте им немного остыть перед подачей. Украсьте свежей зеленью и подавайте горячими.Приятного аппетита!