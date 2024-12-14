Редкий случай торжества справедливости: правоохранителям удалось найти телефонного мошенника, обокравшего пенсионерку из Владимира на 1,2 миллиона рублей. Обычно личности таких

Редкий случай торжества справедливости: правоохранителям удалось найти телефонного мошенника, обокравшего пенсионерку из Владимира на 1,2 миллиона рублей. Обычно личности таких преступников так и остаются неизвестными. Историю рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Все произошло еще в ноября 2022 года. Тогда 70-летней женщине через WhatsApp позвонил «сотрудник Центрального Банка» и сообщил, что на ее счет покушаются мошенники.