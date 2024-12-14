Слоеный медовик со специями и орехами – это ароматный и вкусный торт, который порадует вас своим насыщенным вкусом и хрустящей текстурой.

Слоеный медовик со специями и орехами – это ароматный и вкусный торт, который порадует вас своим насыщенным вкусом и хрустящей текстурой.Ингредиенты:Для теста:Мед — 120 гСахар — 80 гМасло сливочное — 110 гЯйцо — 1 шт.Мука — 450 гРазрыхлитель — 1 ч.л.Корица молотая — 1 ч.л.Гвоздика молотая — 1/4 ч.л.Кардамон молотый — 1/4 ч.л.Орехи (грецкие, миндаль или фундук) — 70 гДля крема:Сметана — 600 гСахарная пудра — 150 гВанилин — 1 пакетикПриготовление:Шаг 1: Приготовление тестаПодготовка ингредиентов: Смешайте мед, сахар и сливочное масло в небольшой кастрюле. Поставьте ее на средний огонь и нагревайте, постоянно помешивая, пока смесь не станет однородной и сахар полностью не растворится.Добавление яиц: Снимите кастрюлю с огня и добавьте яйцо. Быстро перемешивайте, чтобы яйцо не свернулось от тепла.Специи и мука: В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, корицу, гвоздику и кардамон. Постепенно всыпайте эту сухую смесь в жидкую, постоянно перемешивая, чтобы избежать комочков. Замесите мягкое тесто.Охлаждение: Оберните тесто пищевой пленкой и уберите в холодильник на 30 минут.Шаг 2: Формирование слоевРазогрев духовки: Разогрейте духовку до 180°C.Формовка: Разделите охлажденное тесто на 8 равных частей. Раскатайте каждую часть в тонкий круг диаметром около 22-24 см. Положите раскатанное тесто на противень, выстеленный бумагой для выпечки, и проколите вилкой в нескольких местах, чтобы оно не вздувалось.Выпечка: Выпекайте каждый слой около 7-10 минут, пока они не станут золотистыми. Дайте слоям остыть перед сборкой торта.Шаг 3: Приготовление кремаВзбивание сметаны: В большой миске взбейте сметану с сахарной пудрой и ванилином до получения пышного крема.Шаг 4: Сборка тортаПервый слой: Положите первый слой теста на сервировочную тарелку и щедро смажьте его кремом. Посыпьте измельченными орехами.Сборка остальных слоев: Повторяйте процедуру, чередуя слои теста, крема и орехов, пока все слои не будут использованы.Последний слой: Верхний слой торта также покройте кремом и украсьте остатками орехов.Шаг 5: ОхлаждениеПропитывание: Накройте торт пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 6-8 часов, чтобы он пропитался.ПодачаПеред подачей на стол можете дополнительно украсить торт орехами, ягодами или шоколадной стружкой. Наслаждайтесь этим вкусным и ароматным десертом!Приятного аппетита!