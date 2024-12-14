Склад, находящийся по адресу Промышленный проезд, 2 в деревне Следнево Александровского района, загорелся утром 14 декабря. В 10:09 вызвали спасателей, сообщает пресс-служба МЧС области. Пожар

Склад, находящийся по адресу Промышленный проезд, 2 в деревне Следнево Александровского района, загорелся утром 14 декабря. В 10:09 вызвали спасателей, сообщает пресс-служба МЧС области. Пожар был довольно крупным – горело 300 квадратов. В 12:28 появилась информация, что пламя потушено. К счастью, никто не пострадал. Причина возгорания пока неизвестна. Кому принадлежит этот склад, не сообщается. На