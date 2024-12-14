Большегруз перевернулся в районе села Фетинино Собинского района по направлению в Юрьев-Польский. ДТП произошло вечером 13 декабря. В 20:50 о произошедшем сообщили в министерстве региональной

Большегруз перевернулся в районе села Фетинино Собинского района по направлению в Юрьев-Польский. ДТП произошло вечером 13 декабря. В 20:50 о произошедшем сообщили в министерстве региональной безопасности. Не место выехал аварийно-спасательный отряд. От дежурной смены потребовалось отключить аккумуляторную батарею, чтобы авто вдруг не загорелось. О пострадавших и погибших информации нет. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: