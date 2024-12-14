В региональном минздраве прокомментировали ситуацию.

Боец из Собинского района Владимирской области, который сейчас находится на СВО, записал видеообращение к президенту с просьбой помочь с выдачей лекарства онкобольному отцу.«Я нахожусь в зоне специальной военной операции, защищаю Родину, а отцу не могут выделить лекарства для лечения, — говорит военнослужащий. — Разберитесь с этим, пожалуйста, как-нибудь».В минздраве Владимирской области 14 декабря прокомментировали ситуацию, заявив, что, вопрос по обеспечению лекарством был решен 13 декабря.«Препарат на складе есть. C родственниками связались. В понедельник пациента пригласят за получением данного лекарства», — заверили в министерстве здравоохранения Владимирской области.Также жители Суздальского района, находящиеся на фронте,остановить строительство нового кладбища.