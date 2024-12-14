Были проведены общехимические и микробиологические исследования.

Во Владимире проверили состояние воды в семи родниках. Об этом сообщает администрация города.По результатам общехимических и микробиологических исследований установлено, что большинство родников соответствуют требованиям санитарных норм. Уровень рН во всех источниках в границах нормы, в воде пониженное содержание фтора. Соли тяжелых металлов не обнаружены. Бактериологических загрязнений также не выявлено.Но жителям все равно рекомендуют кипятить воду перед употреблением.