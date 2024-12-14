Жители деревни Серково приезжали на личный прием к прокурору области с жалобами на отсутствие дорожных знаков на трассе, проходящей через населенный пункт. Сейчас в пресс-службе ведомства

Жители деревни Серково приезжали на личный прием к прокурору области с жалобами на отсутствие дорожных знаков на трассе, проходящей через населенный пункт. Сейчас в пресс-службе ведомства появилась информация о том, как эта опасная проблема решилась. Через Серково проходит автодорога «станция Сеньково – Серково –Поздняково – Волченки – Дудкино». Среднесуточная интенсивность движения составляет чуть более 1900 автомобилей. Проверка