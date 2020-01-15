Президент России Владимир Путин выразил свою позицию
относительно количества максимально допустимых президентских сроков в стране.
Он заявил, что не считает этот вопрос принципиальным, ..
Президент России Владимир Путин выразил свою позицию
относительно количества максимально допустимых президентских сроков в стране.
Он заявил, что не считает этот вопрос принципиальным, сообщает .
Тем не менее, он выразил согласие с положением Конституции,
которое гласит, что одно и то же лицо не может занимать данный пост более двух
сроков подряд. Об этом Путин сообщил в ходе своего обращения к Федеральному
собранию.