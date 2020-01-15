Президент России Владимир Путин выразил свою позицию относительно количества максимально допустимых президентских сроков в стране. Он заявил, что не считает этот вопрос принципиальным, ..

Президент России Владимир Путин выразил свою позициюотносительно количества максимально допустимых президентских сроков в стране.Он заявил, что не считает этот вопрос принципиальным, сообщает .Тем не менее, он выразил согласие с положением Конституции,которое гласит, что одно и то же лицо не может занимать данный пост более двухсроков подряд. Об этом Путин сообщил в ходе своего обращения к Федеральномусобранию.