Уникальный баянный концерт Душа, гармония, страсть состоится 8 февраля в Малом зале Московской консерватории.

Уникальный баянный концерт Душа, гармония, страсть состоится 8 февраля в Малом зале Московской консерватории.Главный герой вечера - Дмитрий Ходанович. Разбивая стереотипы о том, что баян - это сугубо народный инструмент, Дмитрий исполняет шедевры академической классической музыки русских и зарубежных композиторов - Баха, Скарлатти, Шопена, Листа, Чайковского , Глинки, Рахманинова, а также произведения, написанные для симфонического оркестра. С помощью баяна - истинно русского, но все еще нетипичного для нас инструмента - музыкант раскрывает публике новое звучание признанных шедевров.Еще несколько слов о Дмитрии Ходановиче:Дмитрий является представителем академической баянной школы, учеником заслуженного артиста России, композитора В.Бонакова и лауреатом международного конкурса Гран -При Франция.Непревзойденная техника игры на баяне и чувство звука не помешали Дмитрию добиться достижений и совсем в отличном от музыки занятии - борьбе. Он мастер спорта России по джиу-джитсу, обладатель чёрного пояса, мастер 3-го дана, а также Чемпион Москвы, трёхкратный обладатель Кубка Москвы, вице-президент Московской федерации джиу-джитсу.Концерты Дмитрия Ходановича уже прозвучали для публики на фестивалях Русского искусства в Каннах и Бари, в Доме-музее А.Н.Скрябина , в Рахманиновском зале Московской консерватории, международном Доме Музыке.Не упустите возможность разделить гармонию и страсть баянной музыки от признанного мастера Дмитрия Ходановича 8 февраля в Малом зале Московской консерватории!