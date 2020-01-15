Помимо наркотиков, в упаковке торта лежали мобильный телефон, зарядник и две SIM-карты

Во Владимире сотрудники колонии строгого режима №3 пресекли попытку доставить наркотики на территорию тюрьмы, сообщает пресс-служба УФСИН России по Владимирской области.В почтовой бандероли на имя одного из осужденных в вафельном торте «Шоколадница» нашёлся полимерный пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что в клипере – 1.08 грамма амфетамина. Помимо наркотиков, в упаковке торта лежали мобильный телефон, зарядник и две SIM-карты.В отношении осужденного, которому предназначалась посылка, возбуждено уголовное дело по статье 228.