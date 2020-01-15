Американский актер Стэн Кирш скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 51 года. Его тело нашли в его доме. По предварительным данным, он умер 11 января, сообщает Точная причина смерти артиста ..

Американский актер Стэн Кирш скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 51 года. Его тело нашли в его доме. По предварительным данным, он умер 11 января, сообщаетТочная причина смерти артиста остается неизвестной. Однако правоохранители не исключают, что он мог покончить с собой, поскольку труп нашли в ванной.Россиянам Кирш мог быть знаком по роли в культовом сериале "Друзья", где он сыграл Итана. Однако за свою карьеру он снялся в более чем 20 фильмах и сериалах. Среди них есть и знаменитые картины, такие как "Горец", "Главный госпиталь" и "Месть мертвецов".