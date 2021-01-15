Всего к концу 2021 года количество учреждений, в которых появится доступ в «сеть» должно составить 649. В 2020 году подключено 208.

В наступившем году во Владимирской области 272 социально значимых объекта подключат к интернету. Об этом региональным СМИ на пресс-конференции заявил директор департамента цифрового развития Сергей Орлов.Всего к концу 2021 года количество учреждений, в которых появится доступ в «сеть» должно составить 649. В 2020 году подключено 208.Говоря об итогах работы за 2020 год руководитель ведомства отметил, что 162 населённых пункта области с населением от 250 до 500 человек уже подключены к всемирной паутине с использованием точки доступа.«В 2021 году интернет планируется провести в 224 населённых пунктах с численностью от 100 до 250 жителей. В них появится не только информационная сеть, но и точка доступа для оказания услуг мобильной связи», - заверил Сергей Орлов.С учётом периодического перехода школьников на дистант, госслужащий рассказал о перспективах охвата связью отдалённых сёл и деревень.«Решение этого вопроса зависит, в том числе, и от жителей. Провайдеры отталкиваются от количества желающих, сопоставляют информацию с затратами и просчитывают рентабельность. В любом случае, все запросы на подключение мы готовы рассматривать в рабочем порядке», - резюмировал он.