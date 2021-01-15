При Джо Байдене США активизируют свою политику на постсоветском пространстве, считает политолог Александр Рар. Эксперт не исключил, что одной из самых горячих точек станет Белоруссия.

При Джо Байдене США активизируют свою политику на постсоветском пространстве, считает политолог Александр Рар. Эксперт не исключил, что одной из самых горячих точек станет Белоруссия.России повезло с Дональдом Трампом – с ним было проще договариться, полагает аналитик. По его словам, уходящий глава Белого дома не вводил против нашей страны жестких санкций, а наладить отношения с Москвой ему помешали американские элиты.С Байденом России будет договариваться гораздо сложнее, полагает эксперт. Рар считает, что новый президент США будет поддерживать "цветные революции" на постсоветском пространстве.Он не исключил, что государственный переворот произойдет в Белоруссии. Под прицел нового руководства Соединенных Штатов также попадут Армения и Молдавия, прогнозирует эксперт."Тем более вместе с Байденом придут люди, которые поддерживали "оранжевые революции" на постсоветском пространстве в нулевые годы", – напомнил Рар.Джо Байден поддержал бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую. Она заявила, что получила приглашение на инаугурацию нового президента США.Ранее политолог Дмитрий Абзалов мнение, что политика новой американской администрации может подтолкнуть Белоруссию к более тесной интеграции с Россией. Президент Александр Лукашенко не сможет найти общего языка с Джо Байденом, уверен аналитик.