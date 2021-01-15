Как обратили внимание аналитики, к концу 2020 года стоимость услуг такси в Москве выросла на 40-50%. Председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров рассказал, что произошло это ..

Как обратили внимание аналитики, к концу 2020 года стоимость услуг такси в Москве выросла на 40-50%. Председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров рассказал, что произошло это из-за роста стоимости топлива, комплектующих для автомобиля, его обслуживания, а также увеличения цены самих машин. Причем платить за все это приходится самим таксистам, пожаловался он.Исправить ситуацию возможно, считает Александр Макаров. Для этого, уверен он, необходимо разобраться с компаниями-агрегаторами услуг такси. "Они потеряли все берега, и аппетиты у них неумеренные с их арендной платой", – цитирует "" председателя профсоюза московских таксистов. Он отметил, что такие компании избегают того, чтобы нанимать водителей к себе в штат, тем самым уходя от ответственности. Тем временем у шоферов после вычета всех необходимых выплат на руках остается меньше прожиточного минимума.