По сведениям ОНФ и портала «Новый город Александров» , затруднения были вызваны кадровым дефицитом.

В Александровской районной больнице после жалоб пациентов экспертами ОНФ проведена проверка учреждения. По информации местных журналистов, у жителей возникали проблемы с прохождением компьютерной томографии. Даже при наличии на руках направления от врача пройти обследование было проблематично, некоторые даже ездили на процедуру в Киржач.По сведениям «фронтовиков» и портала «Новый город Александров» , затруднения были вызваны кадровым дефицитом. Единственный лаборант не успевал обслуживать два аппарата КТ – один в хирургии, второй для диагностики коронавируса.На месте общественников удивил ещё один факт – горожане с высокой температурой ждали своей очереди на обследование на улице.По результатам «вылазки» в больнице, чтобы ликвидировать уличные очереди, приступили к оборудованию специального помещения для пациентов. Активисты ОНФ также предложили руководству учреждения открыть дополнительную ставку для увеличения количества сотрудников, работающих на томографе. Впрочем, это и так очевидный шаг, до которого можно додуматься и без подсказок со стороны.Между тем, в Александровской районной больнице уточняют, что в медучреждении на диагностическом оборудовании трудится четыре лаборанта, а пациенты дожидаются приёма в помещениях.Добавим, что до конца января в областном центре введут в эксптуатацию ещё два КТ для диагностики коронавируса.