Это произошло из-за ошибок в расчётах, которые допустили чиновники депздрава.

Аудитор Счётной палаты Владимирской области Ольга Осадчая доложила результаты проверки расходования бюджетных средств, выделенных на борьбу с коронавирусом.Выявлено, что денег, перечисленных из федерального бюджета, не хватило на стимулирующие выплаты медикам за особые условия труда.По мнению специалиста, недостаточный внутренний контроль департамента здравоохранения за подведомственными медучреждениями повлёк нарушения и недочёты при расчётах размеров указанных доплат. Отмечается, что часть нарушений устранена.На коллегии ведомства решено направить представления главврачам владимирской горбольницы № 6 и ковровской горбольницы № 1.В свою очередь, аудитор Максим Рычагов рассказал о строительстве, ремонте и оснащении ФАПов.Заявленные показатели не достигнуты. По состоянию на 31 декабря построено 28 ФАПов и 2 амбулатории из 59 запланированных. Фактическая доля выполнения составила 50,8%. При этом открыто всего 19 фельдшерско-акушерских пунктов.Среди причин - организационные недостатки, неэффективные управленческие решения; затягивание проведения конкурсов, позднее заключение контрактов; неисполнение подрядчиками своих обязательств; низкое качество проектных решений.О неутешительных итогах проверки проинформированы губернатор Владимирской области, председатель Заксобрания, а также директор департамента здравоохранения.