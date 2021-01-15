На скамье подсудимых предстанет генеральный директор ООО “Владалко”. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Региональный СК завершил расследование уголовного

На скамье подсудимых предстанет генеральный директор ООО “Владалко”. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Региональный СК завершил расследование уголовного дела. По версии следствия, руководство предприятия с 2013 по 2016 годы проворачивали схему уклонения от уплаты налогов в бюджет. Генеральный директор “Владалко” заключал фиктивные сделки, в том числе, с взаимозависимыми и подконтрольными