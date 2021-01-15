Во встрече с журналистами вместе с сотрудниками полиции и МЧС принял участие Представитель Общественного совета при УМВД России по Владимирской области.

Во Владимире прошла пресс-конференция, посвящённая вопросам подготовки к крещенским купаниям. Во встрече с журналистами, организованной с соблюдением рекомендуемых санитарных норм, приняли участие представители УМВД России по Владимирской области, ГУ МЧС России области, а также представитель Общественного совета при региональном УМВД.Сотрудники правоохранительных органов проинформировали представителей СМИ о готовности сил и средств полиции к обеспечению охраны общественного порядка во время крещенских купаний.Представитель Общественного совета при областном УМВД Отец Андрей поздравил присутствующих с наступающим праздником Крещения Господня, напомнил о духовной составляющей праздника и призвал сограждан этот день встретить осмысленно, что поможет избежать различных чрезвычайных происшествий.Спикеры ответили на вопросы журналистов, акцентировав внимание на необходимости соблюдения гражданами мер личной безопасности при участии в купаниях, особенно с учетом погодных условий.