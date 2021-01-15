В клиниках депздрава выполняются сложные операции на сосудах сердца, восстановительные манипуляции на позвоночнике, выхаживают новорождённых, проводится эндопротезирование суставов.

В прошлом году во Владимирской области высокотехнологичную медицинскую помощь получили 12436 пациентов, из которых 1274 – дети. Всего в регионе 17 медучреждений занимается такими видами терапии.В клиниках депздрава выполняются сложные операции на сосудах сердца, восстановительные манипуляции на позвоночнике, выхаживают новорождённых, проводится эндопротезирование суставов. Также лечение получают пациенты с онкологическими и офтальмологическими болезнями.Как поясняют в пресс-службе обладминистрации, медики успешно работают в сфере челюстно-лицевой и детской хирургии.Также владимирцев направляют в Научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, Российскую детскую клиническую больницу, Российский онкологический научный центр имени Н.Н. Блохина, Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера и Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр.В 2020 году от общего объёма оказанной высокотехнологичной медицинской помощи 47,5 % пациентов лечились в регионе. В 2016 году этот показатель не превышал 37 %.