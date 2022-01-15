Опытные эксперты рынка недвижимости дали полезные советы россиянам.

Опытные эксперты рынка недвижимости дали полезные советы россиянам.С наступлением 2022 года стартовал новый этап повышения ставок по ипотеке. Эксперты предполагают, что рост ставок в разных банках продлится еще пару месяцев, а затем стабилизируется на уровне 11-12%. Ситуация действительно непростая, однако попытаться сэкономить на ипотеке можно. Эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский рассказал, как это сделать сегодня.Как сообщает , по мнению специалиста, сейчас есть только два способа снизить стоимость. Это хороший торг с продавцом или приобретение жилья в строящемся доме. Льготная ипотека на квартиры в новостройках завершается, но у банков и девелоперов пока еще существует ряд совместных программ с хорошими условиями по кредитам на фоне непростой нынешней ситуации – этим можно воспользоваться.Если речь идет о вторичном жилье, то для экономии также стоит рассмотреть вариант рефинансирования кредита после того, как ставка уже будет понижена.К вышесказанному эксперт Марина Лашкевич добавила в комментарии Life, что немного сэкономить можно, увеличив свой первоначальный взнос. При этом покупателю нужно привести банку весомые доводы о своей финансовой состоятельности. Владелец строительной компании Максим Лазовский также считает, что сэкономить можно на вычетах и отсутствии НДФЛ для семей, в которых двое и более детей.Ранее "Дни.ру" писали о том, у кого могут возникнуть .