Опытные эксперты рынка недвижимости дали полезные советы россиянам.
Опытные эксперты рынка недвижимости дали полезные советы россиянам.
С наступлением 2022 года стартовал новый этап повышения ставок по ипотеке. Эксперты предполагают, что рост ставок в разных банках продлится еще пару месяцев, а затем стабилизируется на уровне 11-12%. Ситуация действительно непростая, однако попытаться сэкономить на ипотеке можно. Эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский рассказал, как это сделать сегодня.
Как сообщает , по мнению специалиста, сейчас есть только два способа снизить стоимость. Это хороший торг с продавцом или приобретение жилья в строящемся доме. Льготная ипотека на квартиры в новостройках завершается, но у банков и девелоперов пока еще существует ряд совместных программ с хорошими условиями по кредитам на фоне непростой нынешней ситуации – этим можно воспользоваться.
Если речь идет о вторичном жилье, то для экономии также стоит рассмотреть вариант рефинансирования кредита после того, как ставка уже будет понижена.
К вышесказанному эксперт Марина Лашкевич добавила в комментарии Life, что немного сэкономить можно, увеличив свой первоначальный взнос. При этом покупателю нужно привести банку весомые доводы о своей финансовой состоятельности. Владелец строительной компании Максим Лазовский также считает, что сэкономить можно на вычетах и отсутствии НДФЛ для семей, в которых двое и более детей.
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