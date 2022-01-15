В Киеве настаивают на трехсторонней встрече.

В Киеве настаивают на трехсторонней встрече.Несмотря на многочисленные разговоры, встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского не состоялась в 2021 году. В Кремле неоднократно заявляли, что не видят смысла в этих переговорах, поскольку Киев не выполняет Минские соглашения. Однако в офисе президента Украины продолжают настаивать на встрече с российским руководством.В пятницу, 14 января, стало известно, что Зеленский позвонил американскому лидеру Джо Байдену и предложил тому провести трехсторонние переговоры с Путиным. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что сейчас Киев ждет ответа от Москвы. Также рассматривается возможность проведения онлайн-встречи.Напомним, Зеленский и Байден уже созванивались в 2022 году. Главы двух государств пообщались 2 января. В ходе беседы хозяин Белого дома пообещал, что Киев получит от западных партнеров решительный ответ, если Россия вторгнется на Украину.Ранее политолог Евгения Войко телефонные переговоры Владимира Зеленского и Джо Байдена. Эксперт заметила, что в этой беседе нет предметного наполнения. Мол, Вашингтон дежурно отчитался и в очередной раз выразил приверженность США суверенитету Украины.