Из-за нехватки финансирования строительство школы в Александрове перенесли на 2024 год. Из-за...

Из-за нехватки финансирования строительство школы в Александрове перенесли на 2024 год.Из-за отсутствия полного пакета документов, строительство школы на 1100 мест в городе Александрове перенесли на 2024 год. Объем финансирования теперь необходим другой, стоимость возросла до 1,1 миллиарда рублей.«Мы рассчитывали, что проектирование, экспертиза и конечная смета закончится в 2022 году. Но, к сожалению, этого не произошло. У нас не было полноценного пакета документов. К сожалению, придется передвинуть сроки на 2024 год. Мы не отказались от планов строительства школы в городе Александрове. Но, к сожалению, так быстро реализовать этот проект не удалось», сообщил Губернатор Владимирской области Александр АвдеевВопрос о строительстве новой школы в городе Александрове (на улице Жулева) впервые стал обсуждаться ещё в 2016 году. Планировалось, что строительство начнется в 2019 году, потом эти сроки сдвинули на 2021 год. Администрация Александровского района в 2020 году объявила торги на разработку проектно-сметной документации, которая была готова уже в первом квартале 2021 года. Александров тогда оказался единственным городом в 33-регионе, у которых на руках был полный пакет документов и вопрос встал только с финансированием.В администрации Владимирской области тогда сообщили, что строительство школы в городе Александрове начнется не раньше 2024 года, объект должен быть сдан в 2025 году.В бюджете Владимирской области на 2023 год финансирования на строительство школы не было предусмотрено. В 2022 году из-за повышения цен на строительные материалы, работу и многое другое, администрация Александровского района пересчитывала смету. В конечном итоге, с 650 миллионов рублей стоимость строительства школы выросла до 1,1 миллиарда рублей.Фото pxfuel.com