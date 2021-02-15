В связи с аномально обильным снегопадом, во Владимире и большинстве других районах области пришлось отменить "Лыжню России".

В связи с аномально обильным снегопадом, во Владимире и большинстве других районах области пришлось отменить "Лыжню России".Но в шести муниципалитетах турнир всё- таки прошел. Это Гусь-Хрустальный, Муром, Вязники, Гороховец, Ковров и Доброград. В Доброграде, несмотря на непростые погодные условия, на трассу вышли триста человек.Как сообщают в областном департаменте физической культуры и спорта, в остальных районах спортивный праздник, если погода наконец это позволит, пройдёт 21 февраля, в это воскресенье. А в крайнем случае - второго марта.