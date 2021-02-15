В 1936 году драматург Леонид Юхвид и композитор Алексей Рябов написали оперетту Свадьба в Малиновке. К 50-летию Октябрьской революции на ее основе решили снять музыкальную комедию. Получившуюся ленту до сих пор смотрят и любят.
В 1936 году драматург Леонид Юхвид и композитор Алексей Рябов написали оперетту "Свадьба в Малиновке". К 50-летию Октябрьской революции на ее основе решили снять музыкальную комедию. Получившуюся ленту до сих пор смотрят и любят.
Действия "Свадьбы в Малиновке" происходят между Киевом и
Полтавой, поэтому первоначально снимать собирались на киностудии имени
Довженко. Этим планам не суждено было сбыться – руководство комплекса
отказывалось брать картину. Ее посчитали несерьезной, дескать, к юбилею
революции фильм не годится. В итоге ленту отдали "Ленфильму". За работу взялся
режиссер Андрей Тутышкин.
С подбором артистов у киношников не возникло особых
сложностей, разве что Михаил Пуговкин едва не стал жертвой закулисных интриг. Тутышкин
видел в роли артиллериста
Яшки только Пуговкина. Режиссер утвердил Михаила
Ивановича в ленту заочно, оставалось только уговорить актера сниматься. Между
тем у ассистентки кинематографиста был свой кандидат на эту роль. Помощница
несколько месяцев вешала лапшу на уши Тутышкину – утверждала, что актера нет в
столице и с ним невозможно связаться. В результате терпение Андрея Петровича лопнуло,
и он сам позвонил претенденту. Режиссер с удивлением обнаружил, что Пуговкин
Москву не покидал, не занят и готов сниматься.
Для фильма "Свадьба в Малиновке" Михаил Пуговкин полтора
месяца учился танцевать под руководством балетмейстера Галины Шеховской. Артист
репетировал много недель ради минутного эпизода, в котором он вместе с Зоей Федоровой
исполняет музыкальный номер "В ту степь". Шеховская считала, что Пуговкину не
хватает куража в танце, поэтому заставляла его вновь и вновь повторять
движения. В итоге номер стал гордостью Михаила Ивановича.
Часть картины "Свадьба в Малиновке" была снята в декорациях
на "Ленфильме". Также киношники работали в селах Полтавской области – Пески, Хорошки
и Мацковцы. Некоторые сцены снимались в реальном населенном пункте Малиновка,
правда, по одним данным оно находилось в Глобинском районе Полтавской области,
по другим в Чугуевском районе Харьковской области.
Жители сел, в которых снимали киношники,
работали в массовке. За помощь местные получали зарплату по ставке 50 копеек за
смену. На площадке давали возможность заработать больше – до 3-х рублей, для
этого необходимо было прийти со своим реквизитом, например, с домашними животными,
либо хорошо танцевать. Лихо отплясывающие сельчане снимались в сценах с участием
ансамбля "Жок".
Фильм "Свадьба в Малиновке" поспособствовал созданию двух
реальных семей. Житель одного из сел влюбился в девушку, которая работала водителем
Андрея Тутышкина. Ради избранницы мужчина оставил малую родину и переехал в
Ленинград. На съемках картины свою судьбу встретила актриса Людмила Алфимова.
Она играла роль солдатки Сони. В артистку влюбился председатель колхоза. Ради
Алфимовой ухажер купил усадьбу графа Потоцкого. После свадьбы артистка стала хозяйкой
поместья.
Интересные факты о фильме "Свадьба в Малиновке"
Танец Михаила Пуговкина и Зои Федоровой "В ту степь" – это тустеп,
что в переводе с английского – двойной шаг. Он зародился в Америке в 20-х
годах. Между тем действие фильма развивается в 1919 году. Герой Пуговкина, не
мог знать об этом танце.
В Харьковской области в селе Малиновка установлен памятник члену
шайки атамана Грициана Таврического адъютанту Попандопуло. Монумент открыли в
2013 году.