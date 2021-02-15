В 1936 году драматург Леонид Юхвид и композитор Алексей Рябов написали оперетту Свадьба в Малиновке. К 50-летию Октябрьской революции на ее основе решили снять музыкальную комедию. Получившуюся ленту до сих пор смотрят и любят.

В 1936 году драматург Леонид Юхвид и композитор Алексей Рябов написали оперетту "Свадьба в Малиновке". К 50-летию Октябрьской революции на ее основе решили снять музыкальную комедию. Получившуюся ленту до сих пор смотрят и любят.Действия "Свадьбы в Малиновке" происходят между Киевом иПолтавой, поэтому первоначально снимать собирались на киностудии имениДовженко. Этим планам не суждено было сбыться – руководство комплексаотказывалось брать картину. Ее посчитали несерьезной, дескать, к юбилеюреволюции фильм не годится. В итоге ленту отдали "Ленфильму". За работу взялсярежиссер Андрей Тутышкин.С подбором артистов у киношников не возникло особыхсложностей, разве что Михаил Пуговкин едва не стал жертвой закулисных интриг. Тутышкинвидел в роли артиллеристаЯшки только Пуговкина. Режиссер утвердил МихаилаИвановича в ленту заочно, оставалось только уговорить актера сниматься. Междутем у ассистентки кинематографиста был свой кандидат на эту роль. Помощницанесколько месяцев вешала лапшу на уши Тутышкину – утверждала, что актера нет встолице и с ним невозможно связаться. В результате терпение Андрея Петровича лопнуло,и он сам позвонил претенденту. Режиссер с удивлением обнаружил, что ПуговкинМоскву не покидал, не занят и готов сниматься.Для фильма "Свадьба в Малиновке" Михаил Пуговкин полторамесяца учился танцевать под руководством балетмейстера Галины Шеховской. Артистрепетировал много недель ради минутного эпизода, в котором он вместе с Зоей Федоровойисполняет музыкальный номер "В ту степь". Шеховская считала, что Пуговкину нехватает куража в танце, поэтому заставляла его вновь и вновь повторятьдвижения. В итоге номер стал гордостью Михаила Ивановича.Часть картины "Свадьба в Малиновке" была снята в декорацияхна "Ленфильме". Также киношники работали в селах Полтавской области – Пески, Хорошкии Мацковцы. Некоторые сцены снимались в реальном населенном пункте Малиновка,правда, по одним данным оно находилось в Глобинском районе Полтавской области,по другим в Чугуевском районе Харьковской области.Жители сел, в которых снимали киношники,работали в массовке. За помощь местные получали зарплату по ставке 50 копеек засмену. На площадке давали возможность заработать больше – до 3-х рублей, дляэтого необходимо было прийти со своим реквизитом, например, с домашними животными,либо хорошо танцевать. Лихо отплясывающие сельчане снимались в сценах с участиемансамбля "Жок".Фильм "Свадьба в Малиновке" поспособствовал созданию двухреальных семей. Житель одного из сел влюбился в девушку, которая работала водителемАндрея Тутышкина. Ради избранницы мужчина оставил малую родину и переехал вЛенинград. На съемках картины свою судьбу встретила актриса Людмила Алфимова.Она играла роль солдатки Сони. В артистку влюбился председатель колхоза. РадиАлфимовой ухажер купил усадьбу графа Потоцкого. После свадьбы артистка стала хозяйкойпоместья.Интересные факты о фильме "Свадьба в Малиновке"Танец Михаила Пуговкина и Зои Федоровой "В ту степь" – это тустеп,что в переводе с английского – двойной шаг. Он зародился в Америке в 20-хгодах. Между тем действие фильма развивается в 1919 году. Герой Пуговкина, немог знать об этом танце.В Харьковской области в селе Малиновка установлен памятник членушайки атамана Грициана Таврического адъютанту Попандопуло. Монумент открыли в2013 году.