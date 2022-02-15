Правительство России выступило с инициативой внести поправки в законодательства для стабилизации цен на автомобильное топливо. Об этом говорится в пояснительной записке к одному из ..

Правительство России выступило с инициативой внести поправки в законодательства для стабилизации цен на автомобильное топливо. Об этом говорится в пояснительной записке к одному из законопроектов Госдумы России.Речь идет о проекте федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации". Он предусматривает изменение параметров формирования акцизов на сырье таким образом, чтобы рост цен на моторное топливо не превышал уровень инфляции, сообщает