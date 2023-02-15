Он направлен на создание условий для обеспечения стабильности и социально-экономического и инвестиционного развития региона.

Власти Владимирской области рассказали сенаторам о первом в РФ законе об ответственном ведении бизнеса. Он направлен на создание условий для обеспечения стабильности и социально-экономического и инвестиционного развития региона.Документ предусматривает оказание помощи финансово устойчивым компаниям, «чистым» с точки зрения законодательства в сфере защиты прав человека и экологии, уплаты налогов, борьбы с коррупцией и поддержания условий справедливой конкуренции, реализующим стратегически важные проекты. Годовой оборот фирмы должен составлять не менее 120 млн рублей с численностью сотрудников более 15 человек.Что даёт новый статус? В частности, ответственный бизнес будет иметь право на:«Перед нами стоит задача создать оптимальные условия для бизнеса и потенциальных инвесторов», – подчеркнул вице-губернатор Александр Ремига.