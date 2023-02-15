Экономические проекты Владимирской области получили одобрение комитета Совета Федерации. Депутаты, министры и сенаторы обсудили наболевшие темы экономической политики в условиях

Экономические проекты Владимирской области получили одобрение комитета Совета Федерации. Депутаты, министры и сенаторы обсудили наболевшие темы экономической политики в условиях санкционного давления. Владимир Киселев, председатель Заксобрания области Безусловно, много говорится об экономике, потому что экономика – это главное, что необходимо сейчас развивать. Мы видим какие беспрецедентные санкции наложены на Россию и без развития собственной экономики,